Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire más potente y barata del mercado: con 10 ajustes de cocción automáticos para obtener resultados perfectos

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la comida rápida, sana y sin complicaciones. Tres características díficiles de alcanzar, pero que la cadena alemana ha logrado combinar en un solo artículo. Se trata de la freidora de aire más potente y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por 54,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con 10 ajustes de cocción automáticos para obtener resultados propios de la alta cocina. Ideal para preparar platos saludables y deliciosamente crujientes en un santiamén y de forma fácil, rápida y con tan solo unas pocas gotas de aceite.

La freidora cuenta con una capacidad máxima de 3 litros. Una cantidad suficiente para satisfacer a un total de cuatro comensales. Además, su diseño ligero y compacto la convierte en la mejor opción para ahorrar espacio en la cocina.

Con respecto a su manejo, es bastante sencillo: cuenta con un panel de control digital que el propio fabricante califica como "intuitivo", lo que facilita y agiliza el proceso de preparación. Algo similiar a lo que ocurre con su limpieza, la cesta de freír es apta para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de lavado y garantiza su durabilidad.

Freidora de aire. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente freidora de aire que promete volar de las estanterías en cuestión de horas y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.