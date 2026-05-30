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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa de columna más barata del mercado: con abertura de ventilación regulable para un control de la temperatura sencillo y eficaz

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa de columna más barata del mercado: con abertura de ventilación regulable para un control de la temperatura sencillo y eficaz

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa de columna más barata del mercado: con abertura de ventilación regulable para un control de la temperatura sencillo y eficaz / Lidl

Emma Fernández

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello ha lanzado una nueva promoción en su sección de jardín que promete volar de las estanterías en cuestión de horas. Se trata de la barbacoa de columna de carbón vegetal que es un auténtico chollo: disponible por tan solo 31,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con una abertura de ventilación que ofrece un control de la temperatura sencillo y eficaz. Este efecto chimenea se presenta como la función ideal para ajustar el fuego y asegurar asados perfectos.

Para máxima seguridad, cuenta con una bandeja recogecenizas fácil de extraer que, al recoger todos los restos de carbón o leña que caen, evita que las brasas calientes quemen o manchen el césped, la madera de tu terraza o el suelo del patio.

Según indica el fabricante, la barbacoa está elaborada en acero inoxidable, lo que garantiza máxima durabilidad. Además, incluye material de montaje e instrucciones.

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Barbacoa de columna de carbón vegetal.

Barbacoa de columna de carbón vegetal. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que esta barbacoa se agote en cuestión de horas. Los consumidores formarán largas colas desde primera hora de la mañana para hacerse con ella. Así que...¡pincha en este enlace y no te quedes sin ella!

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