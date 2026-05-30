Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes del deporte no podrán dejar escapar. Se trata del set de bádminton más completo y cuyo precio es un auténtico chollo: disponible por 11,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos es que cuenta con unas raquetas de acero templado con cordaje de nailon, lo que dota a este artículo de gran resistencia a los impactos y torsiones y hace que sea muy duradera e ideal para soportar golpes accidentales.

Al incluir 4 raquetas, permite que participen hasta 4 jugadores a la vez y poder disputar partidos en la modalidad de dobles. Una opción excelente para actividades al aire libre, picnics, días de playa o para iniciarse en este deporte en familia y con amigos de forma recreativa. Además, incluye 3 volantes de bádminton con cabeza de corcho.

Set de bádminton. / Lidl

Alta demanda

La combinación de diversión y precio imbatible apunta a que este artículo volará de las estanterías en cuestión de horas. Lidl prevé largas colas de consumidores ansiosos a partir de mañana con un único objetivo: conseguir este set de bádminton que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.