Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla ideal para balcón o terraza: disponible por menos de 25 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Las altas temperaturas ya asolan la península y la cadena alemana no ha podido esperar para lanzar una nueva promoción (y de las buenas). Se trata de la sombrilla que promete convertirse en la aliada perfecta para combatir las jornadas más calurosas y cuyo precio es de tan solo 21,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con una protección UV que sirve para bloquear la radiación ultravioleta del sol, evitando el daño celular en la piel.

Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con una altura regulable de 168 a 248 centímetros y un dispositivo de inclinación de 3 posiciones, ideal para regular la sombrilla en función de la rotación solar.

Según indica el fabricante, la sombrilla cuenta con una estructura de acero estable y una funda extraíble compuesta por un tejido repelente a la suciedad y al agua. Esta se puede lavar a mano. Sin duda, este artículo se presenta como la solución definitiva para colocar en tu balcón o terraza.

Sombrilla. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta sombrilla que promete volar de las estanterías en cuestión de horas y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.