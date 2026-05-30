Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el sillón-tumbona más cómodo y barato del mercado: ideal para balcón, jardín o camping
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar y decoración que promete volar de las estanterías en cuestión de horas. Se trata del sillón- tumbona que combina funcionalidad y comodidad y cuyo precio es de tan solo 36,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que es resistente a la intemperie, a los rayos UV y al desgaste. Además, gracias a su agradable tejido de soporte y a su cojín resposacabezas extraíble ofrece máxima comodidad mientras se disfruta de los rayos del Sol.
El asiento es regulable en tres niveles, ideal para ajustar la altura en función de la rotación solar o las necesidades corporales.
El fabricante indica que cuenta con estructura de acero con revestimiento en polvo y mecanismo estable. Además, es plegable, lo que permite ahorrar espacio.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este sillón-tumbona que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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