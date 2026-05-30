¿Problemas digestivos? Este es el remedio casero con laurel al que cada vez recurren más personas para combatir el malestar

Combatir problemas digestivos se ha convertido en una constante en nuestra sociedad. Hinchazón, malestar estomacal... son algunos de los síntomas con el que conviven muchas personas a diario. Lejos de fármacos o tratamientos para combatirlos, también existen remedios naturales que ayudan a mejorar el tránsito intenstinal y que ofrecen una mejor calidad de vida.

En este contexto, hablamos del laurel. Este ingrediente, muy típico por su aroma en cocidos o guisos tradicionales, es mucho más que una planta. Desde hace generaciones, sus hojas constituyen uno de los remedios caseros más populares para aliviar digestiones pesadas y la sensación de hinchazón tras las comidas.

La infusión de laurel se ha convertido en una opción popular entre quienes buscan una forma sencilla y natural de favorecer el bienestar digestivo. Su preparación es bastante simple y apenas requiere unos minutos: basta con hervir dos o tres hojas de laurel en una taza de agua durante cinco minutos. Después, se deja reposar unos instantes, se cuela y está lista para consumir.

Para prepararlo correctamente, se recomienda utilizar hojas de laurel secas y dejarlas hervir el tiempo suficiente para que liberen su aroma y sus compuestos naturales en el agua. Una vez listo, puede tomarse caliente o templado.

Hojas de laurel. / Freepik

Muchas personas recurren a esta bebida una vez han ingerido las comidas principales, ya que ofrece gran sensación de alivio frente a los gases, la pesadez o el malestar estomacal. Asimismo, algunas recetas incluyen una cucharadita de miel o gotas de limón que aportan un sabor más agradable.

Un remedio tan simple como fácil de encontrar. Sus ingredientes se encuentran en cualquier cocina convencional, ya que el té de laurel es un clásico que se ha ido trasmitiendo de generación en generación como una alternativa tradicional que garantiza una buena digestión.