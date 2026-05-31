Adiós a dar la vuelta a la tortilla de patata: el truco que cada vez más gente usa en casa

Preparar una buena tortilla de patata parece sencillo, pero hay un momento que sigue generando nervios incluso entre quienes cocinan con frecuencia: darle la vuelta sin que se rompa o acabe en el suelo.

Un truco cada vez más usado

Por eso, cada vez más personas están recurriendo a un método alternativo que evita uno de los pasos más temidos de la receta. El truco consiste en terminar la cocción de la tortilla en el horno en lugar de voltearla en la sartén.

Una vez cuajada la parte inferior, la sartén se introduce unos minutos en el horno previamente caliente. El calor termina de cocinar la superficie superior de manera uniforme, eliminando la necesidad de darle la vuelta con un plato.

Los defensores de esta técnica destacan varias ventajas. Además de reducir el riesgo de accidentes, permite conseguir una cocción más homogénea y facilita el control del punto de la tortilla, especialmente cuando se prepara una de gran tamaño.

Tortilla de patata / Freepik

Los cocineros más tradicionales siguen prefiriendo el método clásico, argumentando que aporta una textura característica difícil de igualar. Sin embargo, cada vez más aficionados reconocen que el truco del horno les ha ayudado a perder el miedo a preparar tortilla de patata en casa. Sin duda, la tortilla de patata continúa reinventándose sin perder su condición de uno de ser uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española.