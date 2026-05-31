¿Amamos peor en la era digital? El pensamiento de Sócrates que aún permanece vigente en la vida moderna

En una sociedad marcada por las aplicaciones de citas, las relaciones rápidas y la exposición constante en redes sociales, el pensamiento de Sócrates sobre el amor vuelve a situarse en el centro del debate por su sorprendente conexión con los problemas emocionales actuales.

El filósofo griego defendía que el amor no nace de la perfección, sino de la necesidad y del deseo de crecer junto a otra persona. Una idea que contrasta con la imagen idealizada de las relaciones que domina gran parte del entorno digital.

Las reflexiones de Sócrates, recogidas en los diálogos de Platón, plantean que amar no consiste en encontrar a alguien perfecto, sino en compartir un camino de mejora personal y búsqueda de sentido.

Sentido moderno

“Conócete a ti mismo”, una de las frases más asociadas al pensamiento socrático, también encaja hoy en muchas conversaciones sobre relaciones sentimentales. El filósofo sostenía que nadie puede construir vínculos sólidos sin entender primero sus propios deseos, miedos y carencias.

Su visión del amor también choca con la lógica actual de la inmediatez. Frente a relaciones marcadas muchas veces por la rapidez, la validación constante o el miedo a la soledad, Sócrates defendía un amor ligado a la reflexión, la conversación y el crecimiento mutuo.

En sus planteamientos, el amor no era simplemente atracción o romanticismo, sino una fuerza capaz de transformar a las personas y acercarlas a una vida más plena. Más de dos mil años después, sus ideas siguen encontrando eco en una generación que cuestiona las relaciones superficiales y busca conexiones más auténticas en medio del ritmo acelerado de la vida digital.