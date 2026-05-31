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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de manicura y pedicura más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de manicura y pedicura más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de manicura y pedicura más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza y cuidado que promete volar de las estanterías en cuestión de horas. Se trata del set de manicura que combina funcionalidad y pontencia y cuyo precio es de tan solo 11,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con siete accesorios de alta calidad de zafiro y fieltro, ideal para limar y pulir las durezas más resistentes. Además, cuenta con una regulación continua y un giro lateralque permite ajustar el nivel de vibración en función de las necesidades del consumidor.

Según indica el fabricante, el sistema de funcionamiento se realiza a través de red e incluye un estuche que permite que su transporte sea más ligero y cómodo. Sin duda, este set de manicura y pedicura se presenta como la solución definitiva para mantener una correcta higiene y evitar problemas como uñas encarnadas o infecciones, yasí como una mejora del aspecto estético.

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Set de manicura y pedicura.

Set de manicura y pedicura. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de calidad, practicidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este set de manicura y pedicura que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

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