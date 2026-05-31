Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo más potente del mercado: rebajada en un 63 por ciento y la más recomendada por los clientes
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción que las amantes del cabello no podrán dejar escapar. Se trata de la plancha de pelo que combina funcionalidad y máxima potencia y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 27,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con placas de peinado flotantes equipadas con revestimiento de cerámica de alta calidad y microagentes activados por calor (aceite de argán marroquí y vitamina E). Gracias a este diseño, el cabello lucirá sano y fuerte.
Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con 9 ajustes de temperatura entre 150 °C a 230 °C , que dispone de bloqueo de teclas para evitra un ajuste accidental. Una regulación ideal para adaptar el calor a las necesidades capilares del consumidor.
Según indica el fabricante, cuenta con una pantalla digital y un tiempo de calentamiento de solo 15 segundos. Sin duda, esta plancha de pelo se presenta como la solución definitiva para lucir una melena radiante, sana y libre de daños.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente plancha de pelo que promete convertirse en uno de los artículos más demandados y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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