Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido que garantiza los mejores resultados: ideal para freír de forma saludable y con poca grasa
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina de alta calidad y sin complicaciones. Se trata de olla de aluminio fundido que promete volar de las estanterías en cuestión de horas y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 15,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a su diseño de aluminio, garantiza máxima resistencia y durabilidad. Además, el material también protege a la olla de arañazos y abrasiones, lo que asegura que conserve su buen funcionamiento con el paso del tiempo.
El artículo cuenta con una tapa de cristal con salida de vapor que sirve para liberar la presión y el exceso de humedad de forma controlada. Además, tiene una capacidad de aproximádamente 2,6 litros. Una cantidad suficiente para hacer guisos o cocidos para varias raciones o comensales.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta olla de aluminio que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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