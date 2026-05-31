Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el molinillo eléctrico de sal y pimienta más barato del mercado: disponible por 6,99 euros
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a todos sus consumidores. Y no es para menos. Este producto reúne tres características imprescindibles en cualquier artículo del hogar: funcionalidad, practicidad y versatilidad. Se trata del molinillo eléctrico de sal y pimienta que está la venta por un precio imbatible: disponible por tan solo 6,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de un mecanismo de molienda de cerámica de alta calidad, ajustable y sin niveles. Al ser de cerámica, no altera el sabor ni el aroma por oxidación o calor, y su ajuste continuo permite elegir desde un polvo ultrafino hasta un grano muy grueso. Además, también cuenta con una tapa protectora de aroma que garantiza un sellado hermético libre de olores.
La estética es otro de sus puntos fuertes: cuenta con una elegante carcasa de acero inoxidable e iluminación integrada. Un artículo muy combinable con cualquier cocina convencional y que además garantiza máxima durabilidad.
Según indica el fabricante, el consumidor podrá manejar el molinillo con una sola mano, lo que garantiza máxima comodidad durante su uso.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los consumidores tendrán un único objetico: conseguir este molinillo eléctrico que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir pinchando en este mismo enlace.
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