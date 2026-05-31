Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina con aspersor de agua integrado más barata del mercado: ideal para que disfruten los más pequeños de la casa

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, la cadena de supermercados ha lanzado una atractiva promoción en su sección de deporte y tiempo libre que promete conquistar a los más pequeños de la casa. Se trata de una piscina infantil inflable que combina a la perfección diversión y resistencia, todo por un precio de tan solo 45,99 euros.

¿Qué ofrece?

El principal atractivo de este artículo es su original y llamativo diseño inspirado en el mar profundo, ideal para niños a partir de los 2 años de edad. El espacio de juego se transforma en una aventura submarina gracias a su tobogán extraíble, el cual cuenta con cuerdas y ojales para garantizar una sujeción segura. Además, la piscina incorpora un arco desmontable con un aspersor de agua integrado que se conecta de forma directa a cualquier manguera de jardín, refrescando el ambiente en los días más calurosos.

La interactividad es otra de las grandes bazas de este modelo, que incluye un divertido tirachinas en forma de tentáculo y una pared con juego de clasificación con diseño de submarino, complementada con cuatro pelotas de juego.

La experiencia marina se completa con dos palos hinchables extraíbles en forma de anguila, así como con dos figuras decorativas Puffy Pal™ que representan a un pez rape y una cesta móvil en forma de coral. Finalmente, el mantenimiento no supone ningún esfuerzo, ya que dispone de una válvula de drenaje fácil de usar para vaciar la piscina de manera rápida y cómoda.

Piscina infable. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, diversión y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta maravillosa piscina que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.