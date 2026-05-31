Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el robot de cocina más potente y barato del mercado: resultados perfectos de forma rápida y sin complicaciones

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete convertirse en un indispensable para la preparación diaria de alimentos. Se trata del robot de cocina que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 94,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con un potente motor de 800 vatios y el intuitivo sistema de un solo toque, cocinar y hornear se convierte en un juego de niños.

El robot tiene un diseño compacto que permite que se coloque fácilmente en cualquier encimera o guardar sin perder demasiado espacio en cualquier armario.

Otro de los puntos fuertes de este artículo es su sistema EasyClick que sirve para cambiar de accesorio rápida y fácilmente con un solo clic, utilizando botones intuitivos y un sencillo movimiento. Además, cuenta con dos velocidades más pulso, que permite acceso rápido a la preparación sencilla de alimentos cotidianos.

Según indica el fabricante, el bol cuenta co, una capacidad total de 2,1 litros y una capacidad útil de 1,2 litros para líquidos mientras que la batidora tiene una capacidad de 1,2 litros.

Robot de cocina. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que este artículo se agotará más pronto que tarde. Así que no esperes más, pincha en este mismo enlace y consigue uno ya mismo.