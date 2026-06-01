Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el robot aspirador más potente y barato del mercado: con control inteligente a través de la app para una programación sencilla y diaria

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la limpieza y el orden. Se trata del robot aspirador que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 69,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su control inteligente a través de la app que permite una programación diaria y sencilla. Ideal para mantener la casa limpia durante esos periodos vacacionales en los que el polvo se acumula en cada rincón del hogar. El tiempo máximo de utilización es de 90 minutos en modo automático.

El robot está compuesto por un cepillo central combinado para suelos y dos cepillos laterales. Estos utensilios alcanzarán una limpieza cómoda en las zonas de más difícil acceso. Además, incluye un cepillo combinado para suelos duros y alfombras de pelo corto, lo que permite al consumdior ahorrarse el gasto de limpiar estos artículos en un centro especializado.

El dispositivo cuenta con cinco modos de limpieza:

Clásico: limpieza en modo aleatorio

Manual: control del aparato mediante las teclas de flecha de la app

Automático: limpieza por carriles

Esquinas: limpieza a lo largo de los bordes de la habitación

Puntual: limpieza en espiral

El artículo cuenta con una funcion de calendario que sirve para automatizar la limpieza. Permite establecer días y horas específicos para que el robot comience a limpiar por sí solo, sin necesidad de activarlo manualmente. Además, está diseñado para regresar automáticamente a la estación de carga.

Según indica el fabricante, cuenta con sensores sensibles antigolpes y anticaídas, lo que garantiza durabilidad y resistencia con el paso del tiempo. El robot tiene un depósito de polvo fácil de vaciar y lavable, lo que simplifica el proceso de limpieza.

Robot aspirador. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que este artículo volará de los supermercados Lidl en cuestión de horas. Todos los consumidores tendrán un único objetivo: conseguir este robot aspirador que garantiza los mejores resultados y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.