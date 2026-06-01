Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar y decoración que promete convertirse en el mejor aliado para combatir las jornadas más calurosas. Se trata de la carpa que combina resistencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 74,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con una protección visual mediante dos paredes laterales con prácticos cierres de velcro, creando un espacio más íntimo y protegido. Además, también se puede utilizar opcionalmente como pabellón semiabierto o como toldo.

Para aquellas jornadas calurosas en las que, afortunadamente, el aire sopla ligeramente, el toldo cuenta con una ventana que permitirá disfrutar de una pequeña brisa, así como una ventilación en el techo para disipar el calor y el viento. Y no solo eso, incluye ganchos que permiten colgar un ventilador o una guirnalda de luces.

Otro de sus puntos fuertes es su sistema de montaje; gracias a su mecanismo plegable, no requiere herramientas y se simplifica el proceso. El fabricante indica que cuenta con patas telescópicas con botones para un ajuste sencillo de la altura, ideal para regular el techo en función de la rotación solar. Y, para máxima seguridad, está diseñado con 4 vientos y 8 piquetas que garantizan una fijación segura.

Con respecto a su durabilidad, está diseñado con un material repelente al agua y resistente a los rayos UV. Sin duda, este toldo se presenta como la solución definitiva para colocar en tu jardín.

Toldo. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta carpa que promete volar de las estanterías en cuestión de horas y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.