Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa de juegos de arena y agua que promete conquistar a los más pequeños de la casa: fomenta la creatividad, la fantasía y la motricidad

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa de juegos de arena y agua que promete conquistar a los más pequeños de la casa: fomenta la creatividad, la fantasía y la motricidad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa de juegos de arena y agua que promete conquistar a los más pequeños de la casa: fomenta la creatividad, la fantasía y la motricidad

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de juguetes que promete conquistar a los más pequeños de la casa. Se trata de la mesa de juegos de arena y agua que se convertirá en el aliado perfecto de los niños durante este verano. El precio es un auténtica locura: disponible por tan solo 23,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que fomenta la creatividad, la fantasía y la motricidad fina; convierte el entretenimiento en una herramienta de aprendizaje vital, potenciando el desarrollo cerebral, la expresión emocional y la preparación física del niño para tareas futuras.

El artículo incluye dos cubetas en su mesa de juegos: una de agua y otra de arena, que garantizan máxima diversión simulando un espacio de playa. Además, incluye un tapón de desagüe de ajuste firme que liberará a la mesa de posibles fugas, evitando que se forme una auténtica catástrofe difícil de limpiar.

Según indica el fabricante el montaje es bastante sencillo, ya que no se necesita herramientas. Sin duda, esta mesa de juegos promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categorua y todo apunta a que volará de las estanterías en cuestión de horas.

Noticias relacionadas y más

Mesa de juegos.

Mesa de juegos. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de diversión, calidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados Lidl. Todos ellos con un único objetivo: hacerse con esta mesa de arena y agua que puedes conseguir ya mismo haciendo clic en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Guille Díaz, el corredor fallecido en la "Ruta de la Reconquista": atleta popular, aficionado del Real Oviedo y vecino de La Corredoria
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
  5. Un senegalés finge ayudar a una mujer en un bar de Gijón para llevarla a una zona apartada y violarla
  6. La doble tragedia de la familia López Bada en El Chisquillo (Colunga): dos hijos fallecidos mientras hacían las tareas del campo, uno este domingo
  7. Tragedia en la media maratón 'Ruta de la Reconquista': fallece un participante tras desplomarse a escasos metros de meta
  8. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego

Vox Avilés tacha la implementación de la tasa turística como un error estratégico y exige su inmediata retirada

Vox Avilés tacha la implementación de la tasa turística como un error estratégico y exige su inmediata retirada

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa de juegos de arena y agua que promete conquistar a los más pequeños de la casa: fomenta la creatividad, la fantasía y la motricidad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa de juegos de arena y agua que promete conquistar a los más pequeños de la casa: fomenta la creatividad, la fantasía y la motricidad

La enfermedad que le está robando la fuerza a Hugo Sanz, ovetense de 13 años: "Para levantar un vaso de agua tiene que hacer palanca con la mesa"

La enfermedad que le está robando la fuerza a Hugo Sanz, ovetense de 13 años: "Para levantar un vaso de agua tiene que hacer palanca con la mesa"

La FIFA ficha a García Cuervo para el Mundial

La FIFA ficha a García Cuervo para el Mundial

El municipio asturiano con más fronteras: comparte límites territoriales con diez concejos y acaba de acordar su deslinde con Nava

El municipio asturiano con más fronteras: comparte límites territoriales con diez concejos y acaba de acordar su deslinde con Nava

IU propone delimitar zonas tensionadas en Oviedo y una moratoria para frenar las viviendas turísticas

IU propone delimitar zonas tensionadas en Oviedo y una moratoria para frenar las viviendas turísticas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones

Un gato pasa dos días atrapado en un árbol y su tierna reacción al ser rescatado ya es viral: “Nos hemos caído muy bien”

Un gato pasa dos días atrapado en un árbol y su tierna reacción al ser rescatado ya es viral: “Nos hemos caído muy bien”
Tracking Pixel Contents