Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa de juegos de arena y agua que promete conquistar a los más pequeños de la casa: fomenta la creatividad, la fantasía y la motricidad
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de juguetes que promete conquistar a los más pequeños de la casa. Se trata de la mesa de juegos de arena y agua que se convertirá en el aliado perfecto de los niños durante este verano. El precio es un auténtica locura: disponible por tan solo 23,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que fomenta la creatividad, la fantasía y la motricidad fina; convierte el entretenimiento en una herramienta de aprendizaje vital, potenciando el desarrollo cerebral, la expresión emocional y la preparación física del niño para tareas futuras.
El artículo incluye dos cubetas en su mesa de juegos: una de agua y otra de arena, que garantizan máxima diversión simulando un espacio de playa. Además, incluye un tapón de desagüe de ajuste firme que liberará a la mesa de posibles fugas, evitando que se forme una auténtica catástrofe difícil de limpiar.
Según indica el fabricante el montaje es bastante sencillo, ya que no se necesita herramientas. Sin duda, esta mesa de juegos promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categorua y todo apunta a que volará de las estanterías en cuestión de horas.
Alta demanda
La combinación de diversión, calidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados Lidl. Todos ellos con un único objetivo: hacerse con esta mesa de arena y agua que puedes conseguir ya mismo haciendo clic en este enlace.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Guille Díaz, el corredor fallecido en la "Ruta de la Reconquista": atleta popular, aficionado del Real Oviedo y vecino de La Corredoria
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Un senegalés finge ayudar a una mujer en un bar de Gijón para llevarla a una zona apartada y violarla
- La doble tragedia de la familia López Bada en El Chisquillo (Colunga): dos hijos fallecidos mientras hacían las tareas del campo, uno este domingo
- Tragedia en la media maratón 'Ruta de la Reconquista': fallece un participante tras desplomarse a escasos metros de meta
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego