Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de buceo para niños más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl no puede esperar más. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de deportes acuáticos que promete conquistar a los más pequeños de la casa. Se trata del set de buceo más completo y cuyo precio es una auténta locura: disponible por tan solo 6,99 euros.

¿Qué ofrece?

El set está compuesto por dos piezas: una máscara de buceo y un tubo de esnóquel.

Uno de los principales atractivos de este artículo es que el cuerpo de la máscara cuenta con una cinta dividida de silicona suave que ofrece una comodidad agradable y un ajuste perfecto. Ideal para evitar marcas o heridas que puedan resultar molestas para la cara. Además, ofrece un campo de visión especialmente amplio para que los más pequeños puedan disfrutar con calidad de la experiencia de buceo.

Con respecto a su seguridad, la lente cuenta con dos cristales de alta resistencia que liberan a la máscara de posibles roturas. También cuenta con unas hebillas giratorias de cierre rápido, lo que garantiza máxima seguridad.

El tubo de esnórquel dispone de una boquilla de silicona suave con forma anatómica, así como una válvula de purga para eliminar el agua que haya entrado; ideal para evitar situaciónes incómodas mientras se disfruta de la experiencia del buceo. Además, su sistema "Dry Top" impide la entrada de salpicaduras de agua y dispone de una altura regulable para una conexión rápida de la máscara y el tubo.

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este set de esnórquel para niños que promete volar de las estanterías en cuestión de horas y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.