Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo eléctrico moldeador que garantiza resultados de peluquería: el producto está rebajado en un 40 por ciento
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cuidados que promete conquistar a las amantes del cuidado capilar. Se trata del cepillo eléctrico moldeador que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 36,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a su diseño de cepillo ovalado aporta volumen a la raíz, crea unas puntas sanas, ligeramente rizadas y sin necesidad de utilizar un moldeador adicional para ondas. Una opcin ideal para manter el cabello sano, libre de encrespamiento y fuerte.
Otro de sus puntos fuertes es que dispone de una distribución rápida y uniforme del aire. Los iones negativos en el flujo de aire reducen el tamaño de las gotas de agua y secan el cabello más rápido, lo que permite ahorrar tiempo y garantiza protección contra los daños ocasionados por el calor.
El cepillo está compuesto por unas cerdas de nailon con puntas de bola que permiten desenredar el cabello evitando tirones o roturas capilares. Además, ayuda a fijar el cabello en lado redondeado y ofrecen un mayor volumen y control que garantizan resulatods dingos de cualquier salón de belleza.
Según indica el fabricante, cuenta con un mango ergonómico de punta frío y peso ligero, ideal para un manejo cómodo y seguro. Sin duda, este cepillo eléctrico moldeador se presenta como la solución definitva para dar volumen, control y calidad al cabello.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente cepillo eléctrico moldeador que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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