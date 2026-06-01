Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el horno para pizza eléctrico que garantiza resultados de cocción perfectos: ideal para disfrutar de la cocina al más puro estilo italiano

¿Buscas nuevas recetas y sabores en la cocina? No te preocupes, Lidl ha lanzado una nueva promoción al mercado que promete conquistar a los más exquisitos culinarios. Se trata del horno para pizza que combina potencia y buenos resultos y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 44,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que ofrece resultados de cocción perfectos gracias a temperaturas de hasta 400 °C. Ideal para alcanzar el punto perfecto y disfrutar del auténtico sabor de la masa y los ingredientes.

Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con un ventilación para la regulación del calor, que permite cocinar la pizza más rápido y de forma homogénea. Además, cuenta con una función de calor en la parte superior e inferior, ideal para garantizar resultados equitativos de cocción, evitando que algún lado quede crudo o poco hecho.

Según indica el fabricante, el horno tiene un temporizador ajustable hasta de 15 minutos, con señal acústica de finalización y desconexión automática. Una opción ideal que llama a la calma de los consumidores más despistados. Asimismo, incluye una luz de control de estado y temperatura, así como una tapa abatible con asa integrada.

Para evitar quemaduras innecesarias, el horno incluye dos palas para pizza que facilitan su extracción del horno y sirve para lograr una base perfectamente crujiente y uniforme, similar a la de un horno de leña profesional.

Horno para pizza. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este horno para pizza eléctrico que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.