Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla a presión con capacidad de 6 litros que está rebajada casi en un 60 por ciento: ofrece una cocción de bajo consumo energético
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que esá arrasando en ventas. Se trata de la olla a presión que combina potencia y funcionalidad y cuya rebaja ha desatado una auténtica locura entre los consumidores: disponible por tan solo 54,90 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una base encapsulada de inudcción que permite una cocción de bajo consumo energético y una óptima conservación de los nutrientes. Ideal para cocinar, cocer al vapor, dorar y estofar cualquier alimento con las mejores garantías.
La olla cuenta con un regulador de dos niveles: intenso (117 ºC), que está pensado para cocinar carne o pescado y suave (112ºC), ideal para preparar arroz, verduras o patatas.
Según indica el fabricante, es apta para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción. Además, se puede lavar en el lavavajillas ( excepto la tapa y el anillo de sellado), lo que simplifica el proceso de limpieza y garantiza su resistencia y durabilidad.
Esta olla cuenta con una generosa capacidad de 6 litros y un mango extralargo que facilita su apertura y cierre. Equipada con dos sistemas de seguridad (uno patentado y otro de bloqueo automático), garantiza un uso totalmente seguro. Además, el mango emite un clic audible para confirmar que está perfectamente cerrada.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y potencia apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente olla a presión que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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