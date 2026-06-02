Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cortafiambres eléctrico más barato del mercado: disponible por 33,99 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina sin complicaciones y de alta calidad. Se trata del cortafiambres eléctrico que combina precisión y alta calidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 33,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una cuchilla de sierra precisa y extraíble que sirve para cortar alimentos duros, con corteza o fibrosos sin aplastarlos. Además, dispone de un ajuste indivual del ancho de corte hasta 23 milímetros, ideal para adaptar el grosor del fiambre a gusto del consumidor. Gracias a su cuchilla de acero inoxidable los embutidos alcanzarán un corte dingo de cualquier charcutería y lejos de grandes complicaciones.
Con respecto a su sistema de seguridad, el fabricante indica que el cortafiambres cuenta con una mesa de apoyo inclinada y unos pies con ventosa que garantizan una sujeción segura. Incluye carro extraíble con protector de pulgar, cubierta de cuchilla extraíble, soporte para alimentos y bandeja de recogida. Estas piezas ofrecen un corte uniforme, seguro y limpio. Sin duda, este cortafiambres se presenta como un imprescindible de la cocina.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este cortafiambres eléctrico que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este mismo enlace.
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