Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el sacacorchos eléctrico más barato del mercado: permite abrir botellas de vino sin esfuerzo y con una sola mano
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
¿Necesitas renovar los utensilios del hogar? No te preocupes, Lidl trae la solución definitiva para que aportes practicidad y comodidad a tu cocina. Se trata del sacacorchos eléctrico que reúne las características necesarias para poder abrir una botella de vino sin complicaciones y con las mejores garantías. ¿Su precio? Una auténtica locura: por tan solo 12,99 euros.
¿Qué ofrece?
Abre cualquier botella en segundos, sin importar si el corcho es natural o sintético. Este descorchador eléctrico elimina los tirones laboriosos y los corchos rotos gracias a su intuitivo sistema de un solo botón.
El set dispone de todo lo necesario para los amantes del vino: un cortacápsulas integrado, un vertedor antigoteo y un tapón de vacío para conservar la frescura. Además, incluye cuatro pilas AA para que puedas usarlo y disfrutar de tu primera copa nada más abrir la caja. Sin duda, la solución definitiva para aportar practicidad a tu cocina.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este sacacorchos eléctrico que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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