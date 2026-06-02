Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina para hacer pasta más barata del mercado: con 8 discos para diferentes formas y un moldeador de raviolis extra
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
¿Te declaras fan de la comida italiana? Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete enamorar a los amantes de la pasta en todas sus formas. Se trata de la máquina que combina funcionalidad y versatilidad y cuyo precio promete revolucionar los supermercados de la cadena alemana: disponible por tan solo 62,99 euros.
¿Qué ofrece?
Si algo caracteriza a este artículo es su automaticidad; con tan solo pulsar un botón amasa y expulsa la pasta. Tallarines, espaguetis, bucatini o macarrones, la máquina cuenta con 8 discos que elaboran diferentes formas, así como un moldeador de raviolis extra. No hay fallo, este aparato es la opción perfecta para disfrutar desde casa la cocina al más puro estilo italiano.
El aparato dispone de dos programas para diferentes tamaños de porción (250 g / 500 g de harina), en función del grosor y volumen que el consumidor busque alcanzar. La pantalla LED permite visualizar el tiempo e indica el momento preciso de extracción de la pasta.
Según indica el fabricante, su limpieza es bastante sencilla, ya que todas las piezas son desmontables (excepto el panel frontal) y aptas para el lavavajillas.
Alta demanda
La combinación de calidad, versatilidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los consumidores tendrán un único objetivo: conseguir esta máquina para pasta que garantiza los mejores resultados y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
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