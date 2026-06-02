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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiador de brochas de maquillaje eléctrico más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiador de brochas de maquillaje eléctrico más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiador de brochas de maquillaje eléctrico más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

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Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza y cuidado que promete conquistar a las amantes de la cosmética. Se trata del limpiador de brochas de maquillaje eléctrico que combina funcionalidad y buenos resultados y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 7,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de unos accesorios de rejilla para limpiar y secar todo tipo de brochas, sin importar el tamaño. Este aparato sirve para lavar, desinfectar y secar pinceles en pocos segundos. Elimina profundamente los restos de producto y bacterias, lo que cuida tu piel y alarga la vida útil de tus herramientas de maquillaje.

Con respecto a su sistema de seguridad, cuenta con cuatro pies de goma antideslizantes que cuando el aparato alcanza máxima potencia (4 W) garantiza un soporte seguro y estable. El fabricante inlcuye instrucciones de uso y facilita el cable USB para su conexión y funcionamiento.

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Limpiador de brochas.

Limpiador de brochas. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que este aparato volará de las estanterías en cuestión de horas. ¿El objetivo? Conseguir este limpiador de brochas de maquillaje eléctrico que promete revolucionar todas las tiendas Lidl y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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