Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiador de brochas de maquillaje eléctrico más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza y cuidado que promete conquistar a las amantes de la cosmética. Se trata del limpiador de brochas de maquillaje eléctrico que combina funcionalidad y buenos resultados y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 7,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de unos accesorios de rejilla para limpiar y secar todo tipo de brochas, sin importar el tamaño. Este aparato sirve para lavar, desinfectar y secar pinceles en pocos segundos. Elimina profundamente los restos de producto y bacterias, lo que cuida tu piel y alarga la vida útil de tus herramientas de maquillaje.

Con respecto a su sistema de seguridad, cuenta con cuatro pies de goma antideslizantes que cuando el aparato alcanza máxima potencia (4 W) garantiza un soporte seguro y estable. El fabricante inlcuye instrucciones de uso y facilita el cable USB para su conexión y funcionamiento.

Limpiador de brochas. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que este aparato volará de las estanterías en cuestión de horas. ¿El objetivo? Conseguir este limpiador de brochas de maquillaje eléctrico que promete revolucionar todas las tiendas Lidl y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.