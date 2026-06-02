Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cama para perros con toldo más cómoda y barata del mercado: garantiza una circulación de aire y una refrigeración óptimas

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cama para perros con toldo más cómoda y barata del mercado: garantiza una circulación de aire y una refrigeración óptimas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cama para perros con toldo más cómoda y barata del mercado: garantiza una circulación de aire y una refrigeración óptimas / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Las altas temperaturas ya asolan la península y está claro que no solo afecta a los consumidores de Lidl; también a sus mascotas. Por ello, la cadena alemana ha querido pensar en los auténtico reyes de la casa lanzando una nueva promoción que promete volar de las estanterías en cuestión de horas. Se trata de la cama para perros con toldo que combina comodidad y frescura a precio de oro: disponible por tan solo 19,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que su posición elevada garantiza una circulación de aire y una refiregeración óptimas. Tu mascota podrá relajarse y descansar disfrutando de la buena brisa veraniega. Esta cama es apta para todo tipo de espacios (interior y exterior) y su montaje y desmontaje son bastantes sencillos.

No importa si este artículo está ubicado en el jardín, el fabricante indica que ofrece protección contra los rayos del sol hasta UV 50. Además, si tu perro quiere disfrutar del buen tiempo en el exterior, el toldo es extraíble.

Noticias relacionadas y más

Cama para perros con toldo.

Cama para perros con toldo. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de calidad, comodidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta cama para perros que promete enamorar a tu mascota y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
  4. Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los prismáticos más baratos del mercado: con un descuento del 12 por ciento e ideales para observar la naturaleza
  6. Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
  7. Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cama para perros con toldo más cómoda y barata del mercado: garantiza una circulación de aire y una refrigeración óptimas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cama para perros con toldo más cómoda y barata del mercado: garantiza una circulación de aire y una refrigeración óptimas

El paseo de Poniente acoge una exposición permanente con reproducciones de obras de artistas asturianos

El paseo de Poniente acoge una exposición permanente con reproducciones de obras de artistas asturianos

"MUDANZA" con la OSPA: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y consigue una entada doble para disfrutar del concierto

"MUDANZA" con la OSPA: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y consigue una entada doble para disfrutar del concierto

"Apágalo hoy", la campaña del alumnado del instituto de Salinas para alejar el humo del tabaco de los espacios públicos

"Apágalo hoy", la campaña del alumnado del instituto de Salinas para alejar el humo del tabaco de los espacios públicos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el bañador de hombre más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 5 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el bañador de hombre más barato del mercado: disponible en dos colores por menos de 5 euros

De Harry Potter al ping-pong: el Local Juvenil de Castrillón despliega la programación de actividades para el mes de junio

De Harry Potter al ping-pong: el Local Juvenil de Castrillón despliega la programación de actividades para el mes de junio

Familiares y amigos dan en Avilés el último adiós a Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en Salinas: "Ahora toca afrontar el duelo"

Familiares y amigos dan en Avilés el último adiós a Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en Salinas: "Ahora toca afrontar el duelo"
Tracking Pixel Contents