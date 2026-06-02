Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cama para perros con toldo más cómoda y barata del mercado: garantiza una circulación de aire y una refrigeración óptimas
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Las altas temperaturas ya asolan la península y está claro que no solo afecta a los consumidores de Lidl; también a sus mascotas. Por ello, la cadena alemana ha querido pensar en los auténtico reyes de la casa lanzando una nueva promoción que promete volar de las estanterías en cuestión de horas. Se trata de la cama para perros con toldo que combina comodidad y frescura a precio de oro: disponible por tan solo 19,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que su posición elevada garantiza una circulación de aire y una refiregeración óptimas. Tu mascota podrá relajarse y descansar disfrutando de la buena brisa veraniega. Esta cama es apta para todo tipo de espacios (interior y exterior) y su montaje y desmontaje son bastantes sencillos.
No importa si este artículo está ubicado en el jardín, el fabricante indica que ofrece protección contra los rayos del sol hasta UV 50. Además, si tu perro quiere disfrutar del buen tiempo en el exterior, el toldo es extraíble.
Alta demanda
La combinación de calidad, comodidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta cama para perros que promete enamorar a tu mascota y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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