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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el chaleco de natación infantil más cómodo y seguro del mercado: cremallera duradera con cierre automático y solapa protectora

Una oportunidad que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el chaleco de natación infantil más cómodo y seguro del mercado: cremallera duradera con cierre automático y solapa protecto

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el chaleco de natación infantil más cómodo y seguro del mercado: cremallera duradera con cierre automático y solapa protecto / Lidl

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Emma Fernández

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, la cadena alemana ha vuelto a revolucionar a todos sus clientes con el lanzamiento de una nueva promoción que garantiza máxima seguridad para los más pequeños. Se trata del chaleco de natación que combina comodidad y diversión y cuyo precio es un auténtica locura: disponible por 12,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos son sus almohadillas de espuma integradas que ayuda a la flotación del pequeño mientras disfruta de un chapuzón con todas las garantías.

Otro de sus puntos fuertes, es su cremallera duradera con cierre automático y solapa protectora, así como una correa y hebilla ajustables. Gracias a su cómoda funda de tela, el menor estará a salvo durante el baño y podrá aprender a nadar y flotar de la forma más cómoda y segura.

Según indica el fabricante, la flotabilidad está probada y cuenta con una protección solar UPF 50+. Ideal para niños que empiezan a nadar de forma independiente.

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Chaleco de natación infantil.

Chaleco de natación infantil. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, seguridad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este chaleco de natación infantil que apunta a volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

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