Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo que garantiza resultados de salón de belleza y que está rebajado en un 30 por ciento: disponible por menos de 40 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción que las amantes del cuidado capilar y los buenos resultados no podrán dejar escapar. Se trata del secador de pelo que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 39,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su flujo de aire de 85 km/h para un secado rápido, lo que garantiza un pelo brillante y sano, sin tener que soportar un exceso de calor que provoque daños innecesarios o difíciles de reparar.

El secador está equipado con tres niveles de calor y dos velocidades, así como una función de aire frío. Ideal para ajustar la temperatura en función del grosor y las necesidades capilares. Además, cuenta con una boquilla de styling de 9 milímetros y difusor que garantiza un volumen extra y resitente.

Gracias a su generador de iones ayuda a reducir la carga estática y el encrespamiento. Su función no se limita a secar el cabello más rápido, también proporciona un brillo y resistencia incomparable.

Secador de pelo. / Lidl

Alta demanda

La combinación de potencia, calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este secador que garantiza resultados dignos de peluquería y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.