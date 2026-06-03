Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo que garantiza resultados de salón de belleza y que está rebajado en un 30 por ciento: disponible por menos de 40 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción que las amantes del cuidado capilar y los buenos resultados no podrán dejar escapar. Se trata del secador de pelo que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 39,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es su flujo de aire de 85 km/h para un secado rápido, lo que garantiza un pelo brillante y sano, sin tener que soportar un exceso de calor que provoque daños innecesarios o difíciles de reparar.
El secador está equipado con tres niveles de calor y dos velocidades, así como una función de aire frío. Ideal para ajustar la temperatura en función del grosor y las necesidades capilares. Además, cuenta con una boquilla de styling de 9 milímetros y difusor que garantiza un volumen extra y resitente.
Gracias a su generador de iones ayuda a reducir la carga estática y el encrespamiento. Su función no se limita a secar el cabello más rápido, también proporciona un brillo y resistencia incomparable.
Alta demanda
La combinación de potencia, calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este secador que garantiza resultados dignos de peluquería y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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