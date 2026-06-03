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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo que garantiza resultados de salón de belleza y que está rebajado en un 30 por ciento: disponible por menos de 40 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo que garantiza resultados de salón de belleza y que está rebajado en un 30 por ciento: disponible por menos de 40 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo que garantiza resultados de salón de belleza y que está rebajado en un 30 por ciento: disponible por menos de 40 euros / Lidl

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Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción que las amantes del cuidado capilar y los buenos resultados no podrán dejar escapar. Se trata del secador de pelo que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 39,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su flujo de aire de 85 km/h para un secado rápido, lo que garantiza un pelo brillante y sano, sin tener que soportar un exceso de calor que provoque daños innecesarios o difíciles de reparar.

El secador está equipado con tres niveles de calor y dos velocidades, así como una función de aire frío. Ideal para ajustar la temperatura en función del grosor y las necesidades capilares. Además, cuenta con una boquilla de styling de 9 milímetros y difusor que garantiza un volumen extra y resitente.

Gracias a su generador de iones ayuda a reducir la carga estática y el encrespamiento. Su función no se limita a secar el cabello más rápido, también proporciona un brillo y resistencia incomparable.

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Secador de pelo.

Secador de pelo. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de potencia, calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este secador que garantiza resultados dignos de peluquería y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

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