Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cortinas más barato del mercado: ofrecen protección visual y refuerzan el estilo decorativo del salón
Una oportunidad que no podrás dejar escapar
¿Buscas renovar la decoración del salón? No te preocupes, Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a todos sus consumidores. Se trata del set de cortinas que combina funcionalidad y buen gusto y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 22,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que ofrece protección visual, aunque permite traspasar luz a la habitación. Una opción ideal si buscas mantener iluminación natural en el salón evitando un deslumbramiento que cause molestias e incluso deterioros en los muebles del interior.
Las cortinas están elaborados por una mezcla de materiales con alto contenido de algodón y lino; lo que refuerza su compromiso con el medio ambiente y garantiza durabilidad.
Las medidas de este set son de 135 x 240 centímetros y dispone de unas trabillas para que su colocación no se ponga cuesta arriba. El fabricante indica que es de fácil cuidado, ya que es lavable a máquina hasta 60 °C.
Alta demanda
Este set de cortinas se presenta como una oportunidad única para renovar los artículos del hogar con las mejores garantías. Por ello, a partir de mañana se prevén largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados Lidl. Todos con un único objetivo: conseguir este juego que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones
- El BOE registra la bajada de velocidad oficial con multas de 600 euros: castigo en el permiso de conducir y control de la Guardia Civl
- La reapertura de la planta Chupa Chups en Villamayor como fábrica láctea generará 275 empleos
- Sorpresa' en la playa de San Lorenzo con una roca de grandes dimensiones a la altura de la Escalerona: 'Llevo viniendo 70 años y jamás la vi
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego