Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cortinas más barato del mercado: ofrecen protección visual y refuerzan el estilo decorativo del salón

¿Buscas renovar la decoración del salón? No te preocupes, Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a todos sus consumidores. Se trata del set de cortinas que combina funcionalidad y buen gusto y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 22,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que ofrece protección visual, aunque permite traspasar luz a la habitación. Una opción ideal si buscas mantener iluminación natural en el salón evitando un deslumbramiento que cause molestias e incluso deterioros en los muebles del interior.

Las cortinas están elaborados por una mezcla de materiales con alto contenido de algodón y lino; lo que refuerza su compromiso con el medio ambiente y garantiza durabilidad.

Las medidas de este set son de 135 x 240 centímetros y dispone de unas trabillas para que su colocación no se ponga cuesta arriba. El fabricante indica que es de fácil cuidado, ya que es lavable a máquina hasta 60 °C.

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Set de cortinas. / Lidl

Alta demanda

Este set de cortinas se presenta como una oportunidad única para renovar los artículos del hogar con las mejores garantías. Por ello, a partir de mañana se prevén largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados Lidl. Todos con un único objetivo: conseguir este juego que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.