Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el difusor de aroma ultrasónico más potente del mercado: crea una atmosfera de bienestar en el interior del hogar
Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción que promete enamorar a los amantes de los buenos olores y un ambiente relajado. Se trata del difusor de aromas ultrasónico que combina potencia y bienestar y cuyo precio apunta a que se agotará en cuestión de horas: disponible por tan solo 12,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que desprende una niebla fina y fresca que permite crear un oasis de bienestar en el interior del hogar. Además, también se puede emplear como humificador, por lo que garantiza ofrecer un ambiente agradable, libre de malos olores y de problemas respiratorios.
El difusor incluye aceite esencial con un relajante aroma a citronela para un ambiente relajado y libre de estrés. El aparato cuenta con una práctica función de temporizador y un modo de funcionamiento silencioso; el consumidor ni se enterará de su presencia en el hogar. Además, dispone de una función de apagado automático de seguridad cuando el tanque de agua está vacío, lo que garantiza un funcionamiento seguro en todo momento.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los consumidores tendrán un único objetivo: conseguir este difusor de aromas que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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