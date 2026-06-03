Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tienda de campaña con túnel que promete conquistar a los más pequeños de la casa: montaje rápido gracias a la función pop-up
Un auténtico chollo que garantiza máxima diversión
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de juegos que promete arrasar en ventas y conquistar a los más pequeños de la casa. Se trata de la tienda de campaña con túnel que combina diversión y seguridad y cuyo precio apunta a que volará de las estanterías en cuestión de horas: disponible por tan solo 14,99 euros.
¿Qué ofrece?
Gracias a su divertido diseño y al tunel que conecta dos posibles estancias, este artículo se presenta como la solución definitiva para que los más pequeños fomenten la creatividad y la fantasía.
Para los padres más preocupados, no hay problema. La tienda cuenta con una malla transpirable, dos aperturas y puerta enrrollable, lo que garantiza que el pequeño disfrute de la brisa fresca en los días calurosos y ofrece mayor control de lo que ocurre en el interior. Además, está elaborada con un tejido de poliéster resistente y lazos para fijar el túnel, por lo que promete soportar hasta los juegos más movidos.
Otro de los puntos fuertes, es su montaje rápido gracias a la función pop-up que sirve para desplegar estructuras de forma automática e instantánea. El fabricante indica que se puede limpiar con un paño, lo que permite desinfectar la superficie fácilmente tras el uso diario.
Alta demanda
La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta tienda que promete enamorar a los más pequeños y que puedes comprar YA mismo pinchando en este enlace. ¡Corre que vuelan!
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