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Papel higiénico y pasta de dientes: el truco casero para ahuyentar mosquitos en verano

Un remedio natural que promete convertirse en el mejor aliado durante el periodo estival

Papel higiénico y pasta de dientes: el truco casero para ahuyentar mosquitos en verano

Papel higiénico y pasta de dientes: el truco casero para ahuyentar mosquitos en verano

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Emma Fernández

Con el verano a la vuelta de la esquina y las altas temperaturas asolando la península, los insectos empiezan a convivir con nosotros como si de nuestros propios familiares se tratase. En las jornadas más calurosas, soportar molestos zumbidos de la mano de presencias perturbadoras se convierte en una constante cada vez más difícil de soportar.

Muchos son los artículos que se ofertan para remediar la presencia de estos insectos en el interior de los hogares durante el periodo estival. Pero si eres de los que prefieren recurrir a métodos naturales, libre de químicos y con buenos resultados, hay un truco casero que está alcanzando gran popularidad en redes sociales.

¿En qué consiste?

Esta tendencia viral está al alcance de cualquiera. Tan solo hay que utilizar papel higiénico y pasta de dientes, dos productos que se encuentran entre los indispensables de cualquier hogar.

El truco consiste en coger un trozo de papel y enrollarlo con firmeza para crear una cuerda gruesa. Después, hay que untar el mismo con una buena capa de pasta dental, preferiblemente sabor a menta o eucalipto; dos aromas que detestan los mosquitos. Finalmente, solo hay que colocar el papel en un recipiente seguro, prender el extremo y apagarlo rápidamente para que no arda, sino que empiece a humear lentamente.

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Sin duda, este remedio casero se presenta como la solución más natural y económica para ahuyentar a los insectos. Aunque se lleva utilizando desde hace generaciones y muchos son los que siguen recurriendo a él, los repelentes y ambientadores han ido ganando terreno, posicionándose como las opciones más fiables para derribar a estos diminutos enemigos.

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