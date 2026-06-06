Redes sociales y el mito de la caverna: una mirada platónica al mundo actual

En un mundo en el que las relaciones interpersonales se basan, en su mayoría, en la hiperconectividad, el pensamiento Platónico cobra gran sentido si lo relacionamos con la actualidad. Es cierto que el pensador vivió hace más de dos mil años, pero sus líneas invitan a reflexionar sobre la forma en la que las plataformas digitales repercuten en nuestro percepción sobre la realidad.

Una de las teorías más famosas de Platón es, sin duda, el mito de la caverna. Con la PAU como principal protagonista estudiantil esta semana, es necesario recordar que los libros de texto y los exámenes continúan centrándose en esta línea de pensamiento. En esta alegoría, unos prisioneros permanecen encadenados observando únicamente sombras proyectadas en una pared. Al no conocer otra cosa, creen que esas sombras constituyen la realidad. Sin embargo, cuando uno de ellos logra salir de la caverna, descubre el mundo verdadero y comprende que lo que veía antes era solo una representación incompleta.

Platón y el uso de las redes sociales

¿Qué pensaría Platón de las redes sociales a través de su teoría? La comparación resulta evidente. En plataformas como Facebook, Instagram o Tik Tok, los usuarios tienden a mostrar versiones seleccionadas de sus vidas. Momentos felices, éxitos personales y fotografías cuidadosamente editas forman parte del consumo diario. Como consecuencia, muchos usuarios llegan a confundir esa imagen filtrada con la realidad completa de quienes aparecen tras la pantalla.

Desde una mirada platónica, las publicaciones podrían interpretarse como las “sombras” reflejadas en la caverna; refiriéndose a siluetas parciales que no son sinónimo de verdad. La realidad, según el filósofo, se alcanza más allá de cualquier apariencia y solo puede lograrse a través del conocimiento y la reflexión crítica. En este contexto, la filosofía platónica invitaría a los usuarios a reinterpretar la información que reciben y a no aceptar como verdadero todo lo que observan en internet.

No solo podemos hacer referencia a interpretaciones a través de una ventana digital. Vivimos en un mundo marcado por la inmediatez en el que las opiniones, tendencias y noticias pueden dificultar el análisis profundo de los hechos. Platón se declaraba defensor de utilizar la razón frente a las impresiones inmediatas, un pensamiento muy relevante en el mundo digital. Su pensamiento ofrece herramientas valiosas para comprender el impacto de las redes sociales en la sociedad contemporánea. Su mensaje sigue vigente: para acercarnos a la verdad es necesario ir más allá de las apariencias y desarrollar un pensamiento crítico que nos permita distinguir entre la realidad y sus representaciones.