Adiós a la humedad y los malos olores en la lavadora: el truco casero que alarga la vida útil del electrodoméstico

Muchas personas lidian a diario contra los malos olores y las manchas de moho en la lavadora. Pequeños desgastes que con el tiempo reducen la vida útil del electrodoméstico, provocando mediocres resultados de limpieza. Pero, como todo en esta vida, hay una solución tan fácil como económica.

Se trata de un truco casero que ha trascendido durante generaciones y que ha vuelto a cobrar gran popularidad en redes sociales. Tan solo necesitarás dos esenciales que están al alcance de cualquier despensa tradicional: vinagre blanco y bicarobanato de sodio. Ambos ingredientes sirven para desinfectar, eliminar el moho y neutralizar los malos olores de forma natural.

Un truco que trasciende generaciones

El primer paso es verter una taza de vinagre blanco sobre el compartimento del detergente y programar un ciclo largo de agua caliente. Este elemento actuará como disolvente para combatir los residuos de jabón y la suciedad incrustrada.

Una vez finalice, hay que esparecer media taza de bicarbonato directamente en el interior del tambor y programar otro ciclo corto. Et voilá. La lavadora estará limpia, desinfectada y libre de malos olores.

La goma de una lavadora manchada / Freepick

¿Qué recomiendan los expertos?

Es cierto que antes de recurrir a este truco los expertos recomiendan realizar un mantenimiento rutinario del electrodoméstico e inciden en tres puntos clave. En primer lugar, hay que vigilar la goma de la puerta, que es lugar donde más agua y moho se concentran. El consejo es bastante sencillo: limpiarla con un paño humedecido en lejía o vinagre que permita desinfectarla por completo.

En este mismo contexto, también es necesario realizar un mantenimiento óptimo del cajetín de detergente. Una vez termine la colada, hay que retirarlo y lavarlo con agua tibia para eliminar los restos de suavizantes endurecidos.

¿Qué ocurre con el temido filtro? El principal enemigo en la conservación de estos electrodomésticos también requiere mantenimiento. Solo hay que revisar la parte inferior de la lavadora, vaciar el agua residual y limpia el filtro con un cepillo.

Conservar el estado natural del electrodoméstico está al alcance de cualquiera. Solo requiere vigilancia, constancia y una limpieza rutinaria.