Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortadora de pelo y barba más potente y barata del mercado: resultados de corte óptimos y una larga vida útil
Una oportunidad que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cuidado facial que promete revolucionar todos los supermercados de la cadena alemana. Se trata de la recortadora de pelo y barba que combina potencia y funcionalidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 11,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que está compuesto por unas cuchillas de acero inoxidable con afilado de precisión, lo que garantiza resultados de corte óptimos y larga vida del aparato.
La recortadora contiene dos tipo de peines: uno de precisión (1-11 milímetros en incrementos de 1 mliímetros) y una para pelo largo (12-33 milímetros en incrementos de 3 milímetros). Además, tiene un recortador de precisión extensible para perfilar el bigote y las patillas.
Con respecto a su seguridad, cuenta con un sistema de cuchillas desmontable para una limpieza fácil y sin riesgos, así como un mango ergonómico que ofrece un manejo cómodo y seguro. Para garantizar máxima protección durante los viajes, dispone de una función de bloqueo que impide que la batería se descargue accidentalmente. Sin duda, este recortador se presenta como la solución definitiva para recortar la barba o el cabello en cualquier parte y con todas las garantías.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente recortadora que promete volar de las estanterías y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Un segundo hotel 'Gran Lujo' para Asturias: el nuevo proyecto del empresario asturmexicano que creó Pueblo Astur
- Detenida una concejala de IU de Grado por enfrentarse a la Policía Local de Oviedo tras recibir un bofetón de su pareja: '¡Machirulos, payasos, chulos de mierda
- El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Buscan por tierra y aire a un hombre de 81 años desaparecido en Piedras Blancas
- Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla