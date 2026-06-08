Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la esterilla refrigerante para perros que ayudará a combatir las jornadas más calurosas del verano: disponible por menos de 6 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la esterilla refrigerante para perros que ayudará a combatir las jornadas más calurosas del verano: disponible por menos de 6 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la esterilla refrigerante para perros que ayudará a combatir las jornadas más calurosas del verano: disponible por menos de 6 euros / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Fernández

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que, en esta ocasión, no está pensada para ayudar a combatir las altas temperaturas a sus consumidores, sino a sus mascotas. Se trata de la esterilla refrigerante para perros que combina comodidad y frescura y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 5,99 euros.

¿Qué ofrece?

Mantén a tu mascota fresca y cómoda durante horas sin gastar luz ni agua. Esta manta refrigerante funciona de forma autónoma, sin necesidad de neveras ni electricidad, lo que la convierte en una opción ecológica y económica.

Su tecnología autorecargable hace que el efecto frío se reactive tras unos pocos minutos de descanso. Además, es ultraversátil: puedes colocarla directamente en el suelo, sobre su cama o dentro de su caseta. El refugio perfecto para que tu perro supere los días más calurosos del año.

Noticias relacionadas y más

Manta refrigerante para perros.

Manta refrigerante para perros. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

Este artículo reúne las características esenciales para que tu perro disfrute del verano de la forma más amena posible. Lidl ha ampliado su abanico de ofertas y también ha pensado en los auténticos reyes de la casa. Por ello, todo apunta a que a partir de mañana se formen largas colas formadas por consumidores ansiosos que querrán conseguir esta manta refrescante para perros. PINCHA AQUÍ y consigue una ya mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  2. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  3. Un segundo hotel 'Gran Lujo' para Asturias: el nuevo proyecto del empresario asturmexicano que creó Pueblo Astur
  4. Detenida una concejala de IU de Grado por enfrentarse a la Policía Local de Oviedo tras recibir un bofetón de su pareja: '¡Machirulos, payasos, chulos de mierda
  5. El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
  7. Buscan por tierra y aire a un hombre de 81 años desaparecido en Piedras Blancas
  8. Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla

Gijón ya espera por Alejandro Sanz: se abre un registro oficial para organizar la "cola" de entrada

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la esterilla refrigerante para perros que ayudará a combatir las jornadas más calurosas del verano: disponible por menos de 6 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la esterilla refrigerante para perros que ayudará a combatir las jornadas más calurosas del verano: disponible por menos de 6 euros

Las piscinas de verano de Oviedo ya tienen fecha para su apertura: la entrada será gratuita

Las piscinas de verano de Oviedo ya tienen fecha para su apertura: la entrada será gratuita

Leticia Sabater anuncia concierto en Oviedo e incendia las redes con su nueva imagen: "Es Amaia"

"Los constructores somos parte de la solución al problema de la vivienda", afirma Joel García, reelegido al frente de la patronal asturiana del sector

"Los constructores somos parte de la solución al problema de la vivienda", afirma Joel García, reelegido al frente de la patronal asturiana del sector

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa de cubo de carbón que garantiza los mejores resultados: ligero, móvil y listo para usar en un instante

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa de cubo de carbón que garantiza los mejores resultados: ligero, móvil y listo para usar en un instante

LaLiga 2026-2027 empezará el fin de semana del 15-16 de agosto

LaLiga 2026-2027 empezará el fin de semana del 15-16 de agosto

Multas de 200 euros a los ciclistas por la normativa a la hora de transportarlas por carretera en verano: la Guardia Civil extrema la vigilancia por la norma de BOE

Multas de 200 euros a los ciclistas por la normativa a la hora de transportarlas por carretera en verano: la Guardia Civil extrema la vigilancia por la norma de BOE
Tracking Pixel Contents