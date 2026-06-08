Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la esterilla refrigerante para perros que ayudará a combatir las jornadas más calurosas del verano: disponible por menos de 6 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que, en esta ocasión, no está pensada para ayudar a combatir las altas temperaturas a sus consumidores, sino a sus mascotas. Se trata de la esterilla refrigerante para perros que combina comodidad y frescura y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 5,99 euros.
¿Qué ofrece?
Mantén a tu mascota fresca y cómoda durante horas sin gastar luz ni agua. Esta manta refrigerante funciona de forma autónoma, sin necesidad de neveras ni electricidad, lo que la convierte en una opción ecológica y económica.
Su tecnología autorecargable hace que el efecto frío se reactive tras unos pocos minutos de descanso. Además, es ultraversátil: puedes colocarla directamente en el suelo, sobre su cama o dentro de su caseta. El refugio perfecto para que tu perro supere los días más calurosos del año.
Alta demanda
Este artículo reúne las características esenciales para que tu perro disfrute del verano de la forma más amena posible. Lidl ha ampliado su abanico de ofertas y también ha pensado en los auténticos reyes de la casa. Por ello, todo apunta a que a partir de mañana se formen largas colas formadas por consumidores ansiosos que querrán conseguir esta manta refrescante para perros. PINCHA AQUÍ y consigue una ya mismo.
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