Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la funda protectora para mesas de jardín más barata del mercado: protege de la suciedad, el polvo y la humedad

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que ofrece las mejores garantías de mantenimiento en muebles de exterior. Se trata de la funda protectora para mesas de jardín que combina funcionalidad y calidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 8,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su borde reforzado y seis robustos ojales de aluminio, lo que garantiza máxima sujección sobre el cubertimiento de los muebles. Además, incluye un resistente cordón de fijación con un práctico tope que ofrece una sujeción sencilla. Sin duda, la solución definitiva para combatir la suciedad, el polvo y la humedad.

Según indica el fabricante, la funda es resistente al desgarro, a la intemperie y a los rayos UV; lo que garantiza durabilidad a lo largo de los años. Incide en que no hay que colocar la misma sobre objetos calientes que puedan provocar desgastes o daños difíciles de reparar.

Funda protectora para jardín. / Lidl

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Los consumidores tendrán un único objetivo: conseguir esta funda protectora para jardín que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.