Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sandwichera XXL más barata del mercado: resistente a la abrasión gracias a su alta dureza

Para los más exquisitos culinarios Lidl siempre tiene la solución perfecta. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina de alta calidad, rápida y sin complicaciones; se trata de la sandwichera XXL que combina funcionalidad y calidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 22,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que está compuesto por placas extragrandes aptas para pan de tamaño XXL. El aparato permite tostar dos sandwiches simultaneamente, lo que simplifica el proceso de elaboración y reduce tiempos de espera.

Otro de sus puntos fuertes, es que está diseñado con un revestimiento antiaderente que ofrece máxima protección frente a la abrasión gracias a su alto grado de dureza. Una función de gran utilidad para derretir queso, ya que el excedente no se adherirá a las placas, y permite cocinar sin necesidad de añadir grasas extra, alcanzando resultados más saludables.

Según indica el fabricante, cuenta con un indicador de cocción con luces roja y verde. Una opción ideal para cocinar con precisión y evitar quemaduras que deterioren por completo el producto. Además, incluye un práctico recogecables, un cierrer en el mando y seis sugerencias de recetas para satisfacer a los más curiosos culinarios.

Sandwichera XXL. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta sandwichera que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.