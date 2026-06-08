Ser parte de la naturaleza para protegerla: el compromiso de BIOPARC con el futuro del planeta

Olas de calor más intensas, fenómenos meteorológicos extremos, pérdida acelerada de biodiversidad o ecosistemas cada vez más vulnerables. La crisis climática forma ya parte de nuestra realidad cotidiana y ha puesto de manifiesto una idea que la comunidad científica lleva años defendiendo: proteger la naturaleza es una de las herramientas más eficaces para afrontar los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo.

Coincidiendo con dos efemérides importantes como el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) y el Día Mundial de los Océanos (8 de junio), los BIOPARC de Valencia, Fuengirola y el Acuario de Gijón refuerzan este mensaje a través de un modelo que combina ocio, educación, investigación y conservación. Su objetivo va más allá de mostrar especies animales; buscan acercar a las personas a la naturaleza para despertar una conciencia capaz de traducirse en acciones reales.

La experiencia comienza desde el primer paso. Gracias a su innovador concepto de zooinmersión, los visitantes se adentran en recreaciones de algunos de los ecosistemas más fascinantes del planeta. La sabana africana, las selvas tropicales, Madagascar o los grandes hábitats marinos se muestran prácticamente sin barreras visuales, permitiendo observar a los animales en entornos diseñados para favorecer su bienestar y recrear las condiciones de sus ecosistemas naturales.

Esta conexión emocional con la vida salvaje constituye una de las herramientas más poderosas para fomentar la conservación. Y pocas imágenes reflejan mejor esta misión que los recientes nacimientos de especies amenazadas registrados en los parques. Durante los últimos meses han llegado nuevas crías de especies tan emblemáticas como gorilas, orangutanes de Borneo, chimpancés, perezosos, rinocerontes, elefantes africanos o tiburones nodriza. Cada uno de estos nacimientos representa una esperanza para especies amenazadas y es fruto del trabajo desarrollado en cerca de un centenar de programas internacionales de conservación en los que participa BIOPARC.

Jirafas y antílopes en la sabana de BIOPARC Valencia / BIOPARC

La naturaleza como aliada frente al cambio climático

Más allá de la protección de especies, los BIOPARC muestran cómo la naturaleza puede ofrecer soluciones frente al cambio climático.

Los parques de Valencia y Fuengirola son un ejemplo de ello. Árboles, arbustos y especies vegetales contribuyen a generar microclimas naturales capaces de reducir significativamente la temperatura respecto al entorno urbano, mejorar la calidad del aire y favorecer la biodiversidad. En BIOPARC Fuengirola se registran temperaturas entre 5 y 12 grados inferiores a las del exterior durante los meses más cálidos. Del mismo modo ocurre en BIOPARC Valencia, donde se han medido diferencias de sensación térmica de hasta 11 grados respecto al centro de la ciudad.

Estos datos ponen de relieve el papel que pueden desempeñar los espacios verdes en la adaptación de las ciudades a un escenario climático cada vez más exigente. La vegetación no solo aporta sombra y confort; también ayuda a crear entornos más saludables y resilientes para las personas y para la fauna.

Tigres de Sumatra en templo Sudeste asiático en BIOPARC Fuengirola / BIOPARC

Aniversarios que miran al futuro

Este compromiso con la conservación coincide además con dos celebraciones especialmente significativas.

BIOPARC Fuengirola conmemora este año su 25 aniversario como referente europeo en conservación de fauna tropical y biodiversidad. Un cuarto de siglo acercando al público algunas de las especies más sorprendentes y amenazadas del planeta y demostrando que el conocimiento es el primer paso para proteger.

Tortuga boba en BIOPARC Acuario de Gijón / BIOPARC

Por su parte, BIOPARC Acuario de Gijón celebra su 20 aniversario consolidado como un referente en divulgación, investigación y conservación de los ecosistemas marinos. Desde su incorporación al grupo Rain Forest en 2018 ha reforzado su papel dentro de la red BIOPARC mediante su integración en la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), la colaboración con el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York y la alianza con la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco.

Precisamente el medio marino ocupa un lugar destacado en la programación especial del Día Mundial del Medio Ambiente. El Acuario de Gijón refuerza estos días su labor educativa y de sensibilización acercando al público la importancia de proteger los océanos y los ecosistemas acuáticos. Como parte de estas actividades, participará en una limpieza del Puerto Deportivo de Gijón, una iniciativa simbólica que recuerda que la conservación también comienza con acciones locales capaces de generar un impacto positivo.

Limpieza Puerto Deportivo de Gijón / BIOPARC

Conservación dentro y fuera de los parques

La labor de BIOPARC no termina en sus instalaciones. A través de la Fundación BIOPARC, el compromiso se extiende a algunos de los ecosistemas más valiosos y amenazados del planeta.

Los proyectos apoyados por la Fundación contribuyen a la conservación de grandes mamíferos africanos en la región de Amboseli, a la protección de gorilas y chimpancés en los bosques tropicales de África Central y a la preservación de los orangutanes y sus hábitats en Borneo. Paralelamente, también se desarrollan iniciativas destinadas a la recuperación de especies amenazadas en España, demostrando que la conservación debe entenderse tanto desde una perspectiva global como local.

Gorilas en BIOPARC Fuengirola / BIOPARC

Este trabajo se complementa con una amplia programación de actividades educativas, visitas guiadas, talleres y experiencias divulgativas dirigidas a todos los públicos. Porque el verdadero reto no consiste únicamente en conservar especies o ecosistemas, sino en lograr que cada vez más personas comprendan su valor.

En un momento en el que el planeta necesita respuestas eficaces frente a la crisis climática, los BIOPARC recuerdan que proteger la biodiversidad no es solo una cuestión ambiental. Es una inversión en bienestar, en conocimiento y en futuro. Y también una oportunidad para descubrir que la mejor forma de conservar la naturaleza es sentirse parte de ella.