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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el casco para bicicleta más barato y seguro del mercado: con visera todoterreno extraíble y regulable en altura

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el casco para bicicleta más barato y seguro del mercado: con visera todoterreno extraíble y regulable en altura

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el casco para bicicleta más barato y seguro del mercado: con visera todoterreno extraíble y regulable en altura

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Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de deporte y tiempo libre que promete conquistar a los amantes del ciclismo. Se trata del casco para bicicleta que combina calidad y seguridad y que promete convertirse en el fiel compañero para rutas All-Mountain y Trail. Un artículo que apunta a volar de las estanterías y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 18,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que incluye una visera todoterreno extraíble y regulable en altura. Ideal para proteger al ciclista del sol y desviar obstáculos, así como adaptar el casco a cualquier situación.

Otro de sus puntos fuertes, es que es extremadamente ligero y estable. Gracias a su carcasa exterior robusta, el casco ofrece gran resistencia a los golpes. Además, dispone de un sistema EPS para una buena amortiguación en caso de caídas y está diseñado con elementos decorativos reflectantes que garantizan una buena visibilidad del ciclista.

Según indica el fabricante, el casco es especialmente higiénico gracias al acolchado interior extraíble y lavabale, lo que liberará al artículo de malos olores o suciedades que deterioren su estado original. Asimimismo, cuenta con un sistema de ventilación con 22 aberturas y un de ajuste de talla fácil de usar con interruptor giratorio.

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Casco para bicileta.

Casco para bicileta. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de calidad, seguridad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este casco para bicileta que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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