Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén honda que garantiza los mejores resultados en la cocina: con revestimiento antiadherente con refuerzo de titanio para una durabilidad extrema y fácil limpieza

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cuidado del hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina de alta calidad y sin complicaciones. Se trata de la sartén honda de acero inoxidable que combina resistencia y funcionalidad y cuyo precio apunta a que volará de las estanterías en cuestión de horas: disponible por tan solo 39,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con un revestimiento antiadherente con refuerzo de titanio que garantiza una durabilidad extrema y simplifica el proceso de limpieza. Además, es libre de PFOA, plomo y cadmio; que ofrece una cocción segura y libre de materiales que puedan dañar el estado original de los alimentos. Así lo ha indicado el fabricante, que incide en que la sartén ha superado controles más estrictos de los exigidos por la normativa vigente para el contacto con los productos.

El artículo cuenta con un indicador de temperatura "Thermo-Signal", que cambia de color en el momento preciso que la sartén está precalentada y lista para freír. Una función perfecta que permite que el alimento alcance el punto óptimo y evita quemaduras que puedan deteriorar el estado del producto.

La sartén incluye una tapa de cristal que ofrece mayor control del estado de cocción. Esto impide que la humedad y el calor se evaporen constantemente; no solo fomenta el ahorro de energía, también acelera la ebullición y conserva la potencia de sabor de los alimentos.

Según indica el fabricante, es apto para todo tipo de cocinas (incluida la de inducción) y su tamaño cuenta con un diámetro de 25 centímetros. Una longitud perfecta para preparar varios alimentos al mismo tiempo y simplificar el proceso de elaboración.

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Sartén honda. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los consumidores tendrán un único objetivo: conseguir esta sartén honda que garantiza los mejores resultados culinarios y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.