Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén honda que garantiza los mejores resultados en la cocina: con revestimiento antiadherente con refuerzo de titanio para una durabilidad extrema y fácil limpieza
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cuidado del hogar que promete conquistar a los amantes de la cocina de alta calidad y sin complicaciones. Se trata de la sartén honda de acero inoxidable que combina resistencia y funcionalidad y cuyo precio apunta a que volará de las estanterías en cuestión de horas: disponible por tan solo 39,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con un revestimiento antiadherente con refuerzo de titanio que garantiza una durabilidad extrema y simplifica el proceso de limpieza. Además, es libre de PFOA, plomo y cadmio; que ofrece una cocción segura y libre de materiales que puedan dañar el estado original de los alimentos. Así lo ha indicado el fabricante, que incide en que la sartén ha superado controles más estrictos de los exigidos por la normativa vigente para el contacto con los productos.
El artículo cuenta con un indicador de temperatura "Thermo-Signal", que cambia de color en el momento preciso que la sartén está precalentada y lista para freír. Una función perfecta que permite que el alimento alcance el punto óptimo y evita quemaduras que puedan deteriorar el estado del producto.
La sartén incluye una tapa de cristal que ofrece mayor control del estado de cocción. Esto impide que la humedad y el calor se evaporen constantemente; no solo fomenta el ahorro de energía, también acelera la ebullición y conserva la potencia de sabor de los alimentos.
Según indica el fabricante, es apto para todo tipo de cocinas (incluida la de inducción) y su tamaño cuenta con un diámetro de 25 centímetros. Una longitud perfecta para preparar varios alimentos al mismo tiempo y simplificar el proceso de elaboración.
Alta demanda
La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los consumidores tendrán un único objetivo: conseguir esta sartén honda que garantiza los mejores resultados culinarios y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
- Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias