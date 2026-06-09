Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el rallador múltiple de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 4 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena alemana ha lanzado una nueva promoción en su sección de cuidado del hogar que apunta a conquistar a todos sus consumidores. Se trata del rallador múltiple fabricado en acero inoxidable que reune las características esenciales para convertirse en el artículo estrella de la temporada y cuyo precio es un auténtico chollo: disponible por tan solo 3,99 euros.
¿Qué ofrece?
Si por algo se caracteriza este artículo es por su versatilidad. El rallador cuenta con cuatro superficies diferentes: rebanar, rallar (grueso), rallar (fino) y rallar (muy fino). ideal para adaptar el grosor de los alimentos en función de las necesidades culinarias del consumidor.
El rallador está compuesto por unas cuchillas de acero inoxidable que ofrecen máxima precisión. Este componente permite rebanar, rallar y desmenuzar cualquier alimento sin oxidarse ni alterar el sabor.
Según indica el fabricante, el artículo está diseñado con un mango estable que garantiza un agarre seguro y ofrece mayor comodidad durante el proceso de rallado. Además, es apto para el lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los consumidores estarán ansiosos por hacerse con este rallador multiosos, que es una auténtica ganga y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
- Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias