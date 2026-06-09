Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tienda de campaña para 4 personas más barata del mercado: de fácil montaje y elaborada en tejido resistente
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su sección de deporte y tiempo libre que promete conquistar a los amantes de la naturaleza. Se trata de la tienda de campaña para cuatro personas que combina comodidad y calidad y cuyo precio es una auténtica locura: disponible por tan solo 59,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a su interior oscurecido reduce la incidencia de la luz. Ideal para evitar deslumbramientos y calores en el interior difíciles de soportar. En este sentido, la tienda cuenta con aberturas de ventilación que garantizan una cirulación óptima del aire y permite disfrutar de las pequeñas brisas del verano que dan un poco de tregua para combatir las altas temperaturas.
El artículo promete durabilidad con el paso del tiempo; está diseñado en tejido de poliéster resistente que soportará las condiciones climatológicas más adversas. Además, repele el agua y es resistente a los rayos UV.
El fabricante indica que el sistema de montaje y desmontaje es bastante sencillo gracias a las varillas de fibra de vidrio encajables. El interior está compuesto por un práctico equipamiento con soporte para lámpara y compartimentos de almacenamiento. Sin duda, esta tienda se presenta como la solución definitiva para disfrutar de una acampada con todas las garantías.
Alta demanda
La combinación de resistencia, funcionalidad y calidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta tienda de campaña para cuatro personas que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
- Ya no quedan muchos escanciadores como él': Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero