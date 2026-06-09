Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de brochas de maquillaje más barato del mercado: disponible por menos de 6 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza y cuidado que promete conquistar a las amantes del maquillaje y los buenos resultados. Se trata del set de brochas que reúne las características esenciales para convertirse en un impresicindible del hogar y cuyo precio es un auténtico disparate: disponible por tan solo 5,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo radica en sus cerdas de pelo 100 por cien sintético. Esta característica lo convierte en una opción sumamente delicada con el cutis, ideal para prevenir irritaciones en pieles sensibles y una alternativa totalmente segura para personas alérgicas.

Las 14 piezas que componen este set en diferentes tamaños ofrecen la posibilidad de adaptar el maquillaje en función del evento al que se asista. Ya sea para afrontar una jornada laboral como para crear un look de noche glamuroso, el juego dispone de un pincel específico para cada ocasión.

Sin duda, este set de brochas se presenta como la solución definitiva para disfrutar de un buen maquillaje, libre de daños en la piel y con los mejores trazados.

Set de brochas de maquillaje. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este set de brochas de maquillaje que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.