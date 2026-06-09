Ni pasta de dientes ni vinagre: este es el remedio natural que debes aplicar sobre la piel para aliviar las quemaduras según los expertos

El verano está a la vuelta de la esquina y las altas temperaturas ya golpean en la península. Muchos son los que invierten su tiempo libre en sentarse en una terraza, charlar y disfrutar del buen tiempo. Sin embargo, a comienzos del periodo estival, algunas personas comienzan a abusar de los primeros rayos de sol provocando graves quemaduras sobre la piel.

La pasta de dientes y el vinagre son algunos de los remedios caseros que las abuelas aplicaban para alivia la lesión. Con el paso del tiempo se ha demostrado que estos elementos contienen químicos que irritan la quemadura e incrementan el dolor, por lo que suponen un método perjudicial y poco recomendado por los expertos.

¿Qué recomiendan los expertos?

Segúnel artículo publicado por el Hospital Mayo Clinic, "Quemaduras por el Sol" las lesiones leves pueden aliviarse "aplicando una toalla limpia humedecida con agua fresca del grifo".

La entidad iniste en que una hidratación constante acompañada con lociones de aloe vera o calamina aceleran el proceso de rehidratación. "También puedes tomar un baño de agua fresca con bicarbonato de sodio, aproximadamente 2 onzas (60 gramos) por bañera", señalan.

En la misma linea, la Biblioteca Nacional de Medicina, en su artículo "Atención postratamiento para quemaduras leves", refuerza la importancia de "mantener la piel quemada bajo agua corriente y fría durante 10 a 15 minutos hasta que no duela tanto".

Asimismo, en el caso de que se formen ampollas, ambas entidades lo tienen claro: "No tocar o se infectará la herida". Los expertos refuerzan además su compromiso con la medicina, señalando que en casos graves, lo más recomendable sería acudir a un médico de urgencia.

En resumen, ni claras de huevo ni pasta de dientes, la solución es más sencilla de lo que parecía: agua fría, hidratación y sobre todo, protección contra el sol.