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Ni clásicas ni arriesgadas: estas son las cuatro tendencias de uñas que triunfarán este verano

Cuatro manicuras muy variadas que prometen conquistar a las amantes de la belleza

Ni clásicas ni arriesgadas: estas son las cuatro tendencias de uñas que triunfarán este verano

Ni clásicas ni arriesgadas: estas son las cuatro tendencias de uñas que triunfarán este verano / .

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Emma Fernández

Con el verano a la vuelta de la esquina, las tendencias de belleza se renuevan y las uñas se convierten en uno de los grandes protagonistas. Tras una temporada previa donde destacaron los colores cálidos y neutros, el periodo estival llega con fuerza para aportar luminosidad y brillo a las manicuras más sofisticadas.

Este año ganan popularidad cuatro estilos muy variados que combinan creatividad, frescura y color, adaptándose tanto a looks discretos como a las propuestas más arriesgadas.

Manicura efecto cristal

La primera tendencia son las efecto cristal, popularemente conocidas como uñas "glazed". Esta tipología continúa conquistando a las amantes de la belleza desde temporadas anteriores. La manicura ofrece acabados brillantes, con efecto espejo o perlados para lucir un aspecto elegante y limpio. Tonos como el blanco lechoso, nude o rosa suave son los más frecuentes, ideales para quienes buscan alcanzar un estilimos natural pero sofisticado.

Manicura efecto cristal.

Manicura efecto cristal. / .

Uñas en tono vibrante

Las uñas en colores vibrantes -especialmente los tonos neón como el naranja, fucsia, verde lima o amarillo- se posicionarán como unas de las más demandadas en salones de belleza. Este estilo de manicura encaja perfectamente con las vibras del verano y aporta un toque llamativo y divertido que resaltará el tono bronceado de la piel.

Uñas en tono vibrante.

Uñas en tono vibrante. / .

Manicura frutal

La tercera tendencia es la manicura con diseños inspirados en la naturaleza, donde se lucirán dibujos de frutas como limones, fresas o cerezas. Esta tipología juega con la creatividad y se ha convertido en uno de los favoritos en redes sociales por su estética juvenil y fresca.

Manicura frutal.

Manicura frutal. / .

Pequeños detalles que marcan la diferencia de estilo

Por último, regresan con fuerza las uñas minimalistas con detalles finos, como líneas delicadas, puntos o pequeños dibujos geométricos sobre bases neutras. Este estilo es ideal para quienes prefieren una manicura discreta, pero con un toque moderno.

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Uñas minimalistas.

Uñas minimalistas. / .

Estas cuatro tendencias reflejan un verano marcado por la diversidad: desde lo más natural hasta lo más atrevido, cada persona puede encontrar el estilo que mejor se adapte a su personalidad y forma de expresión.

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