Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el irrigador bucal más barato del mercado: limpia de forma fiable donde el cepillo de dientes no llega

¿Buscas una higiene bucal eficaz? Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de belleza y cuidado que promete conquistar a todos sus consumidores. Se trata del irrigador bucal que reúne las características necesarias para convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada dentro de su categoría y que apunta a agotarse en cuestión de horas. Por tan solo 14,99 euros los consumidores podrán limpiar de forma fiable donde el cepillo de dientes no llega.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una intensidad de chorro de agua regulable en tres niveles. Uno normal que ofrece una limpieza diaria y la eliminación de la placa; chorro jet, para combatir por completo los restos de comida que más resisten entre los dientes y un chorro soft, que garantiza una experiencia inolvidable: masajear las encías para evitar quer se acumule el sarro. Además, este irrigador se posiciona como la opción perfecta para el cuidado de dentaduras postizas u ortodoncias.

El fabricante indica que dispone de un deposito de agua (aproximadamente 210 mililítros) en el mango. Este chorro permite limpiar profundamente los espacios interdentales y la línea de las encías, eliminando restos de comida y placa que el cepillo no alcanza. Para garantizar máxima higiene, el irrigador cuenta con dos boquillas con anillas indicadoras de colores que sirven para diferenciar y asignar cada una a un miembro distinto de la familia, evitando posibles confusiones.

Irrigador bucal. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, buenos resultados y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Los consumidores tendrán un objetivo claro: conseguir este irrigador bucal que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.