Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo alisador que garantiza resultados de peluquería: con revestimiento de cerámica-queratina para una mayor suavidad del cabello
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cuidado que promete conquistar a las amantes del cabello y los buenos resultados. Se trata del cepillo alisador que combina calidad y funcionalidad y cuyo precio es un auténtica locura: disponible por tan solo 8,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es su función 2 en 1; permite cepillar y alisar el cabello. Sus cerdas de alta calidad con revestimiento de cerámica-queratina ofrece una experiencia de alisado suave, brillante y libre de encrespamiento.
El cepillo cuenta con un rango de temperatura de 120 a 210 °C, ideal para ajustar el calor a aplicar en función de las necesidades capilares. Una opción que evita quemaduras o daños en el cabello difíciles de reparar. Además, cuenta con un apagado de seguridad una vez transcurran 40 minutos, lo que llama a la calma para los consumidores más despitados.
El manejo es bastante sencillo, ya que cuenta con una pantalla LED que indica el estado de la temperatura. Además, cuenta con un revestimiento de cerámica-querátina para una aplicación suave en el cabello.
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El Objetivo? Conseguir este cepillo alisador que garantiza resultados de peluquería y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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