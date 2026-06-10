Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortadora de pelo para mascotas más potente y barata del mercado: incluye protector de cuchillas, cepillo de limpieza y aceite para cuchillas
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de artículos para perros que garantiza resultados dignos de peluquería canina. Se trata de la recortadora de pelo que combina potencia y comodidad y cuyo precio promete revolucionar a todos sus consumidores: disponible por tan solo 12,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno ed los principales atractivos de este artículo es su potente motor de 36 voltios; ideal para esquilar uniformemente a tu mascota. Esta recortadora se presenta como la solución definitiva para que los animales puedan sobrevivir al periodo estival manteniendo la higiene, la salud cutánea y la temperatura corporal. Una opción ideal también para aquellos consumidores que combaten diariamente con el pelaje de perros y gatos en cualquier rincón del hogar.
Según indica el fabricante, la recortadora cuenta con una forma ergónomica que ofrece un fácil manejo. Incluye protector de cuchillas, cepillo de limpieza y aceite para cuchillas. Un set de lo más completo para recortar, perfilar, cortar y rasurar el pelo de los animales.
Alta demanda
Esta recortadora reúne las características esenciales para convertirse en uno de los artículos más demandados dentro de su categoría. Su precio imbatible y funcionalidad hará que vuele de las estanterías de las tiendas Lidl en un abrir y cerrar de ojos. Pincha aquí y compra una ya mismo.
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
- Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortadora de pelo y barba más potente y barata del mercado: resultados de corte óptimos y larga vida útil
- Ya no quedan muchos escanciadores como él': Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero
- Grave accidente laboral en la plaza Mayor de Gijón: trasladan al Hospital de Cabueñes a un joven operario sobre el que cayó una caja fuerte
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros