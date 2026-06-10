Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el asiento elevador para coche que garantiza máxima seguridad: disponible por 12,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza máxima seguridad
Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección infantil que llamará a la calma de los padres más preocupados por la seguridad de sus hijos en los trayectos de coche. Se trata del asiento elevador que combina comodidad y funcionalidad y cuyo precio apunta a que se convertirá en uno de los artículos estrella de la temporada: disponible por tan solo 12,99 euros.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos del elevador es que es de uso universal; apto para todos los turismos convencionales con cinturón de seguridad de 3 puntos. Para garantizar máxima comodidad cuenta con un reposabrazos y superficie del asiento con forma anatómica.
Según indica el fabricante, garantiza un recorrido del cinturón de seguridad adaptado a los niños y está homologado según el reglamento n.º 129 de la ONU. El elevador está diseñado con un material resistente a la luz, que no destiñe y es lavable a mano, lo que promete resistencia y funcionalidad con el paso del tiempo.
Alta demanda
La combinación de calidad, seguridad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este elevador infantil que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada y que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.
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